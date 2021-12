“Difendersi bene, attaccare benissimo”. Lo slogan di Italiano divenuto realtà

Tolto il derby contro l’Empoli, nelle ultime tre partite la Fiorentina ha realizzato la bellezza di dieci gol: quattro contro il Milan e tre contro Sampdoria e Bologna. Lo slogan di Vincenzo Italiano “difendersi bene, attaccare benissimo“, sdoganato durante il ritiro di Moena, è diventato realtà. Nelle ultime due partite di serie A, i viola hanno infatti messo a segno sei reti e nelle ultime quattro ne hanno realizzate in totale undici.

Non finisce qua. C’è un altro dato di grande interesse, ovvero quello degli expected gol: in base alla quantità di gioco prodotta i viola ne avrebbero teoricamente potuti realizzare 22, mentre nella realtà sono cinque in più. Un segnale di qualità e cinismo da parte di Vlahovic e compagni.