Difesa colabrodo, ma Pezzella resta al suo posto: Quarta pronto al rientro. Salgono le quotazioni di Amrabat

La difesa della Fiorentina è uscita dalla trasferta di Reggio Emilia con una prestazione piena di critiche, specialmente all’indirizzo di Pezzella che ha commesso un paio di errori gravi in rapida sequenza.

In vista del match con il Verona le scelte sembrano già fatte per la retroguardia. Non ci sarà Milenkovic, squalificato, e Martinez Quarta prenderà il suo posto, agendo sul centrodestra. Sono certi della riconferma sia Pezzella, nonostante tutto, e anche Caceres.

Venendo al centrocampo, dopo la panchina a sorpresa di sabato sono in ascesa le quotazioni del grande ex di turno Amrabat che dovrebbe rilevare uno tra Castrovilli e Pulgar (soprattutto quest’ultimo). Il cileno ha fatto chilometri al Mapei Stadium, ma è apparso spesso senza idee. Certo invece della riconferma Bonaventura, andato a segno contro i neroverdi, che giocherà nonostante sia sotto diffida.