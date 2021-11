Difesa o spinta? Il dilemma Venuti-Odriozola: numeri a confronto

Per la gara di domani in programma all’Allianz Stadium tra Juventus e Fiorentina a Italiano resta un dubbio da sciogliere riguardo alla formazione: quello che riguarda la fascia destra, e che nell’arco di questa stagione si è più volte presentato. Venuti o Odriozola?

La concorrenza è forte, e sin qui il mister ha alternato in modo quasi perfettamente paritetico lo Spagnolo di proprietà del Real Madrid e il ragazzo di Montevarchi: i minuti giocati dal primo sono 432, mentre dal secondo 419.

Italiano ha mandato in campo il più delle volte Venuti come titolare, in match importanti contro big del calibro di Roma, Atalanta e Lazio (Benassi contro l’Inter), mentre contro il Napoli Odriozola.

Bisogna considerare che quest’ultimo gode di un leggero vantaggio per il match dell’Allianz vista l’ottima prova mostrata contro lo Spezia.

Una cosa è certa, che i due esterni si differenziano molto per caratteristiche tecniche: Venuti è un terzino più difensivo e di copertura, Odriozola più di aggressività e spinta, e questo spiega la forte alternanza adoperata nei loro confronti, in modo che il ct abbia la possibilità di mettere in campo chi preferisce in base all’esigenza della singola partita, di pressing o copertura.