Tra nomi vecchi e nuovo. La Fiorentina, dopo che si è complicata la trattativa per il difensore centrale del River Plate Martinez Quarta, secondo quanto scrive Gianlucadimarzio.com, ha avviato un sondaggio per Armando Izzo del Torino. I viola pensando anche a Barreca come vice Biraghi per la fascia. Per l’attacco c’è la suggestione Kramaric dell’Hoffeneim.

