Difficile arrivare a Vlahovic: La Juventus molla l’attaccante della Fiorentina

La Juventus molla Dusan Vlahovic per il mercato di gennaio. È questa l’indiscrezione riportata dall’edizione odierna di Tuttosport sull’attaccante della Fiorentina, valutato settanta milioni di euro. Sul serbo c’è l’interesse di Manchester Citty, Arsenal, Tottenham, Borussia Dortmund e Atletico Madrid.

Per questo la Juventus avrebbe deciso di cambiare obiettivo e virare su altri profili. Il giocatore che piace di più è Mauro Icardi, in uscita dal Paris Saint-Germain nelle prossime settimane. Emissari sono al lavoro per cercare di capire i margini di una trattativa con i parigini: i bianconeri faranno un tentativo per il prestito con diritto di riscatto.