‘Difficile dire il favorito tra Basaksehir e Fiorentina. I viola non troveranno un ambiente caldo. Squadra di Italiano in difficoltà ma in Europa…”

L’inviato turco in Italia, Dundar Kesapli, analizza la sfida di Conference di stasera Basaksehir-Fiorentina a Radio Bruno Toscana, descrivendo in modo particolare il club di casa: “Il Basaksehir sta facendo molto bene, e per il club di Istanbul la Conference è molto importante. È molto difficile dire chi sia favorito stasera: certamente giocare in casa è un vantaggio per la squadra di mister Emre. La Fiorentina comunque non troverà un ambiente caldo come Galatasaray o Fenerbahce.

Infine Kesapli conclude: “Non so quali scelte farà Emre, Ozil non sarà della gara ad esempio. L’ex Inter gestisce bene i giocatori, è giovane ma potrebbe fare una buona carriera così come da giocatore. Il Basaksehir è una squadra che non lascia giocare l’avversario e attacca fin da subito. La Fiorentina invece vive un momento di difficoltà, ma, e vale anche per il Basaksehir, in campo internazionale spesso quanto si vive in ambito nazionale non vale, si cambia fisionomia e possono esserci sorprese”.