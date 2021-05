Diks: “A volte penso che sarei dovuto rimanere in Italia a giocare. Con Bernardeschi e Gilberto era difficile trovare spazio”

Intervistato dal sito olandese voetbalzone.nl ha parlato il terzino della Fiorentina in prestito all’Aarhus Kevin Diks, parlando anche del suo passato a Firenze. Queste le sue parole: “Onestamente penso che quel passo (giocare in Serie A ndr) dopo era troppo grande per farlo in una sola volta. In termini di cambiamento culturale, in termini di stile di gioco e competizione. Ho visto soprattutto la bella vita, ma avevo concorrenti come Federico Bernardeschi e Gilberto e sapevo in cuore mio che non avrei giocato subito, ma pensavo di potere avere qualche chance. Col senno di poi, a volte penso che sarei dovuto rimanere in Italia in quel momento andando a giocare in Serie B, ma d’altra parte non avrei vinto la coppa con il Vitesse“.