Diks: “Il mio sogno è ancora quello di giocare con la Fiorentina. Ma se la prossima stagione non succederà non piangerò”. E intanto c’è chi si è mosso per lui…

Il difensore di proprietà della Fiorentina, Kevin Diks, si è fatto apprezzare nella fila dell’AGF di Aarhus, squadra danese. Il direttore sportivo del club, Peter Christiansen, ha fatto sapere di essersi attivato con i viola per tenere ancora l’olandese.

Nel frattempo il giocatore, su Bold.dk, ha detto: “Se l’AGF vuole tenermi, lo ascolterò, così come sarò pronto ad ascoltare altre squadre. Ovviamente metterò l’AGF un po ‘avanti rispetto a tutti, perché mi hanno trattato davvero bene. Ho firmato il mio primo contratto con la Fiorentina quattro anni fa ed è stato un sogno per me. È ancora il mio sogno giocare per i viola, ma ci sono diverse strade per arrivare a Roma”. Poi aggiunge ridendo: “Dobbiamo vedere cosa succede, ma se non giocherò per la Fiorentina la prossima stagione, non piangerò”.