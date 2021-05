Diks si scopre bomber, l’Aarhus ringrazia. L’olandese aspetta una chiamata dalla Fiorentina…che non arriverà

Arrivato a Firenze nell’estate del 2016, Kevin Diks è uno dei tanti terzini che si sono susseguiti in viola senza successo negli ultimi anni. Il calciatore olandese classe ’96 in maglia gigliata ha totalizzato appena 2 presenze, da subentrato, per 5 minuti complessivi. Diks si è così spostato in prestito, prima facendo ritorno al Vitesse, quindi passando al Feyenoord. Successivamente, una parentesi senza alcun minuto ad Empoli, per poi virare in Scandinavia, direzione Danimarca, nella stagione 2019-2020. Attualmente il ragazzo di Apeldoorn è in forza all’Aarhus, squadra in cui è cresciuto ed ha poi chiuso la propria carriera l’ex viola Martin Jorgensen.

Con la compagine dello Jutland, dopo un periodo di ambientamento Diks è divenuto una risorsa importante. Il terzino viola ha realizzato 8 gol stagionali, di cui ben 5 nei playoff per l’assegnazione del titolo. Il campionato danese è una lega assai modesta, ed ha permesso al giocatore olandese di mascherare molti dei propri limiti. La scarsa fisicità, la mancanza di fondamentali difensivi e tattici. Non molto tempo fa, durante un’intervista Diks è apparso seccato dal trattamento ricevuto dalla dirigenza viola: ‘L’unica cosa ridicola è che non mi hanno ancora contattato. Non ho sentito niente. Non sono disperato, ho un contratto e possono fare quello che vogliono. Ma trovo semplicemente ridicolo non aver sentito nulla’. Il contratto del calciatore scadrà il prossimo giugno, e ad oggi è molto difficile pensare che la Fiorentina sia intenzionata a contattare il ragazzo olandese…