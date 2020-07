Diks: “Sogno la svolta alla Fiorentina. Voglio giocare e divertirmi”

Kevin Diks, terzino destro di proprietà della Fiorentina in prestito all’Aarhus, ha parlato così a Voetbal International: “Devo essere realistico, non so se sarà possibile avere una svolta in viola. Lo sogno ancora e mi piacerebbe davvero, ma oggi voglio soprattutto giocare e divertirmi. Potrebbe essere insolito affermarlo, ma penso che sto sviluppando piano piano il mio potenziale. Mi auguro di approdare in un campionato che già conosco, così da non dover perdere tempo per abituarmi e adeguarmi. Non voglio attendere troppo tempo per giocare. In Danimarca il livello del calcio è buono: gioco, faccio minuti e qua mi sono sentito davvero a casa. Se la Fiorentina pensa all’improvviso che sia pronto per la Serie A bene, ma dubito che ci sia chiarezza. Se vogliono tenermi qui, sono pronto ad ascoltarli”.

