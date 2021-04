Diks: “Trovo ridicolo il fatto che la Fiorentina non mi abbia ancora contattato. Eppure hanno speso tre milioni per me”

Kevin Diks non sa ancora cosa farà in futuro. Il terzino è stato ceduto in prestito dalla Fiorentina alla squadra danese dell’AGF, ma non è mai stato contattato da nessuno della società viola nel corso di questa stagione. L’olandese ha ancora un anno di contratto con il club viola.

“L’unica cosa ridicola è che non mi hanno ancora contattato. Non ho sentito niente. Non sono disperato, ho un contratto e possono fare quello che vogliono. Ma trovo semplicemente ridicolo non aver sentito nulla” ha dichiarato il giocatore a tipsbladet.dk.

E ancora: “Gli italiani aspettano sempre molto tempo con tante cose, quindi può anche darsi che vogliano solo aspettare. La squadra sta ancora lottando per evitare la retrocessione…Trovo semplicemente ridicolo che nessuno stia contattando un giocatore bloccato da qualche parte. Soprattutto se lo hai comprato per tre milioni di euro”.