Siparietto social tra il terzino viola in prestito Kevin Diks all’Aahrus in Danimarca e qualche tifoso viola. Su Instagram la fanpage sempreforzaviola gli ha chiesto di tornare a Firenze e lui ha risposto: “Lo spero“. Nonostante il suo contratto con la Fiorentina scada a giugno dunque, il difensore olandese spera ancora in cuor suo di poter giocare le proprie carte in maglia viola. Un rinnovo che al momento sembra al momento molto difficile, ma Diks non sembra aver perso le speranze.