Dilemma Kokorin: Fiorentina o ritorno in Russia? Le sensazioni da Moena

MOENA – Che ne sarà di Aleksandr Kokorin? È questa una delle domande che aleggia nel ritiro della Fiorentina in Val di Fassa. Smaltiti i problemi fisici che hanno condizionato la prima parte della sua avventura in riva all’Arno, il russo si è addirittura presentato a Firenze in anticipo per cominciare la preparazione. Per il momento, però, oltre alla tanta volontà che Sasha mette quotidianamente sul terreno di gioco, c’è poco altro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da www.fiorentinanews.com (@fiorentinanewscom)

Con l’etichetta conclamata di vice-Vlahovic, Kokorin sta provando ad entrare nei meccanismi di gioco di mister Italiano. Con risultati, per il momento, tutto sommato modesti. Come dimostrano le prestazioni nelle amichevoli della Fiorentina: tanto impegno e poco altro. A rendere ancora più nebuloso il suo futuro sono le voci di mercato che vorrebbero il russo pronto a tornare in Russia, più precisamente al Sochi. Una decisione finale arriverà alla fine del ritiro di Moena, ma le possibilità che Kokorin dica addio alla Fiorentina dopo pochi mesi sono in netto rialzo rispetto a qualche settimana fa.