Dilemma Kouame: nuova occasione o pedina di scambio?

Tra i giocatori che rientreranno alla Fiorentina dopo aver giocato l’ultima stagione in prestito c’è anche Christian Kouame. Nel 2021-22 è stato ceduto in prestito all’Anderlecht, con il quale ha segnato tredici gol e fornito dieci assist in trentasei presenze considerando tutte le competizioni.

Arrivato a Firenze nel mercato di gennaio del 2020, complice anche il difficile rientro dall’infortunio al ginocchio non è mai stato in grado di fornire prestazioni all’altezza dell’investimento fatto dalla società gigliata.

Ma quale sarà il suo futuro? Sono due le strade che si trova davanti alla Fiorentina. Dare all’ivoriano una nuova occasione, magari facendo valutare direttamente da Italiano nel ritiro di Moena, o usarlo come pedina di scambio per arrivare a qualche obiettivo.

Nelle settimane passate si è parlato di Gollini e nelle ultime ore di Arnautovic, ma la sensazione è che sarà prima di tutto valutato dal tecnico viola. Soltanto dopo, la società gigliata prenderà una decisione definitiva.