Dilemmi difensivi

Mercato bloccato. In una direzione e nell’altra. E se sul fronte acquisti almeno fino al 31 luglio c’era da aspettarselo, su quello degli addii ci sono alcune situazioni che sono incerte da molto tempo. In primis quelle della coppia di centrali Pezzella-Milenkovic, con il contratto in scadenza nel 2022 e una permanenza a Firenze di certo non sicura. Il primo reduce dalla vittoria della Copa America, il secondo insieme al gruppo viola a Moena. La Fiorentina potrebbe perdere due dei suoi titolari in un colpo solo e per rimpiazzarli potrebbe servire tempo per il mercato. Rimane il condizionale perché sulla situazione dei due non ci sono, al momento, particolari aggiornamenti.

Da decifrare anche la vicenda Pol Lirola-Marsiglia. Un tira e molla infinito, che dura da inizio estate, con i francesi che puntano sulla ferma volontà del giocatore di tornare all’OM. Anche lui a destra è da considerarsi attualmente un titolare della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Un altro punto interrogativo da risolvere in breve tempo. Tra poco si torna a Firenze, in un mese di agosto che, almeno per il mercato, sembra poter essere particolarmente caldo in casa Fiorentina.