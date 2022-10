Dimarco esce dolorante dal campo contro la Salernitana, ma per la Fiorentina…

Al 60′ del match tra Inter e Salernitana, Federico Dimarco ha lasciato il campo per quello che all’inizio sembrava essere un problema fisico serio. L’esterno nerazzurra infatti è stato sostituito e, uscendo dal terreno di gioco, è apparso molto dolorante. Il fastidio, però sembra essere dovuto a dei crampi. Lo stesso giocatore, al momento del cambio, ci ha tenuto a rassicurare i compagni riguardo le sue condizioni fisiche.

Inquadrato dalle telecamere, ha ripetuto più volte: “Crampi”, rivolgendosi alla panchina. Tanti minuti in campo per lui nelle ultime partite. Dimarco dovrebbe dunque esserci per la gara contro la Fiorentina in programma sabato 22 ottobre.