Dimensioni ridotte e terreno pessimo: la Fiorentina non ha gradito e chiede un cambio di location per la partita con il Qatar

Uno degli aspetti maggiormente saltati agli occhi dell’amichevole di ieri della Fiorentina è stato la condizione del terreno di gioco. Il rettangolo verde della Untersberg Arena, oltre a non essere di dimensioni regolamentari, si presentava infatti pieno di buche e zolle con delle zone in cui l’erba non era presente ma solo dipinta.

Secondo quanto riporta Radio Bruno Toscana, la Fiorentina non avrebbe gradito tale situazione e si starebbe muovendo per cambiare location in vista dell’amichevole con il Qatar. Da capire se ci sono i margini per farlo a sole 48 ore dal match, ricordando che serve un impianto con un certo numero di posti in tribuna sebbene non sia prevista la stessa affluenza dei tifosi del Galatasaray.