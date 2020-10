Dimenticati velocemente gli errori con la Fiorentina: all’esordio con l’Hellas Ceccherini è già tra i migliori difensori della Serie A

Contro il Genoa il suo esordio con la maglia dell’Hellas Verona. Partita finita a reti bianche, ma per Federico Ceccherini è stata subito una partita da incorniciare. L’ex difensore della Fiorentina è stato infatti inserito in varie top 11 della quarta giornata di Serie A come migliore difensore centrale. Dimenticati velocemente i grossolani errori di inizio stagione con la maglia viola, con l’Hellas sembra già tutto un altro Ceccherini.

