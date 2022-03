Dini: “Esclusi dal concorso, faremo ricorso. Ha vinto il progetto più brutto di tutti”

L’architetto Luca Dini, uno degli otto finalisti con lo studio Populus nel concorso internazionale per il rifacimento del Franchi e di Campo di Marte, è intervenuto su Lady Radio, dicendo: “Siamo tra i due studi esclusi, sembra per un vizio di forma. Il nostro progetto non è stato quindi nemmeno valutato. Siamo sicuri che Firenze abbia scelto il miglior progetto? Faremo ricorso, stamani ho appuntamento con gli avvocati”.

Poi ha aggiunto: “Siamo sicuri di aver dato a Firenze lo stadio migliore? Per me quello che ha vinto è il più brutto degli otto progetti. Avrei voluto concorrere. Avrebbero potuto toglierci punti, non escluderci del tutto”.