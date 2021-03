Diogo Jota fa vedere i sorci verdi a Milenkovic che si fa anche espellere, Vlahovic non incide con la Serbia. La gara di Hancko con la sua Slovacchia non dura nemmeno un tempo

Nella gara valevole per le Qualificazioni ai Mondiali 2022 la Serbia pareggia contro il Portogallo per 2-2. Una partita da dimenticare per il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic, il quale, in occasione di entrambi i due gol messi a segno da Diojo Jota di testa, perde completamente la marcatura facendosi anticipare senza scusanti. In pieno recupero il centrale si è fatto anche buttare fuori prendendo il cartellino rosso in seguito a un fallo evitabile a centrocampo su Danilo.

Serata non esaltante anche per l’attaccante viola Dusan Vlahovic, che spreca due possibili occasioni da gol calciando alto con il sinistro e non trovando la porta con un colpo di testa da centro area. L’attaccante viola è stato sostituito ad inizio ripresa da Radonjić, autore di due assist per i gol di Mitrovic e Kostic. Da segnalare per i lusitani il gol regolare di Cristiano Ronaldo segnato all’ultimo minuto, con linea bianca superata di almeno mezzo metro ma annullato.

Finisce 2-2 anche la gara tra Malta e Slovacchia. Per gli ospiti, quando erano ancora sotto di due gol, ha dovuto lasciare il campo al 39′ il terzino di proprietà della Fiorentina e in prestito allo Slavia Praga David Hancko. Il difensore si è fatto male dopo aver commesso un fallo di gioco e ha accusato un problema fisico che andrà valutato