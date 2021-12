Argomento sempre delicato Domenico Berardi in casa Sassuolo ma per il momento il tecnico Dionisi punta su di lui, come ribadito in conferenza stampa:

“Io cerco di metterlo nelle condizioni di far bene, incide perché ha qualità. Ha fatto bene da quando ha iniziato, la Nazionale, sono esperienze che uno assimila e Domenico diventerà sempre più importante per noi e lo sta dimostrando sempre”.