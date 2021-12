Domenica alle 12:30, contro la Fiorentina, non ci sarà Ayhan squalificato nel Sassuolo di Dionisi che affronterà la Fiorentina. In difesa, davanti a Consigli, spazio a Chiriches e Ferrari, con Toljan e Rogerio favoriti su Muldur e Kyriakopoulos (ma occhio al turnover).

In mezzo al campo possibile nuova chance per Matheus Henrique, con Maxime Lopez e Frattesi a completare il reparto. In avanti Berardi, Scamacca e Raspadori con Boga pronto a subentrare. A riportarlo è TMW.