Dionisi: “In undici contro dieci siamo stati noi a rallentare il gioco ed è assurdo. Ho fatto il raccattapalle in questo stadio, vedevo Batistuta e Rui Costa e tornare qui…”

L’allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, dopo la partita con la Fiorentina ha spiegato a DAZN: “Abbiamo messo anche noi in difficoltà i viola e il risultato è giusto. Dobbiamo essere arrabbiati noi perché eravamo sopra per 2-0, ma i viola hanno qualità e lo sapevamo. Ricadiamo negli stessi errori, i due gol loro sono un “marchio di fabbrica nostro”. Avremmo firmato per il pareggio alla vigilia, però…”.

E ancora: “In undici contro dieci siamo stati noi a rallentare il gioco, rischiando il contropiede, è assurdo”.

Dionisi ha fatto il raccattapalle in questo stadio: “Vedevo Rui Costa, Batistuta, Baiano, Robbiati, perché sono stato due anni nelle giovanili della Fiorentina e tornare qui è stata una bella sensazione”.