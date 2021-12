Dionisi: “Nel primo tempo il nostro doppio vantaggio non era giusto. La Fiorentina ha meritato il pareggio”

L’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato a Sky Sport dopo la partita con la Fiorentina: “Il 2-0 del primo tempo non era giusto, la Fiorentina aveva creato tanto e meritava di segnare. Nella ripresa siamo stati leziosi, ma il pareggio alla fine è giusto e anzi certe partite a volte rischi anche di perderle. Sono comunque contento di essere venuto a Firenze e aver dimostrato di avere qualità, in pochi vengono qui a fare una partita come la nostra di oggi. La Fiorentina ha tanti meriti, anche se noi abbiamo delle belle responsabilità sui gol subiti”.

E poi ha aggiunto: “Scamacca e Raspadori? Giocando in questo modo si trovano a loro agio, con squadre come la Fiorentina serviva un po’ più di fisicità in mezzo. Questi due ragazzi sono giovani, più giocano insieme e più migliorano. Oggi sono un po’ arrabbiato con alcuni giocatori, ho visto un po’ di presunzione. A volte muoviamo palla troppo lentamente, oggi quando siamo rimasti con l’uomo in più anziché aumentare i ritmi li abbiamo abbassati”.