Dionisi: “Nel primo tempo la Fiorentina ha concesso più di noi ma il pareggio ci sta. Il rosso a Biraghi? E’ giusto, viste le regole di quest’anno”

Si presenta anche in conferenza stampa il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, per commentare il pari contro la Fiorentina:

“E’ stata una bella partita, da vedere ma anche e soprattutto da giocare. Credo che il risultato sia giusto, siamo un po’ rammaricati perché vincere 2-0 a Firenze dopo il primo tempo e dopo 15 minuti del secondo, ritrovarsi 2 a 2, porta del demerito nostro. Abbiamo rischiato di compromettere tutto ciò che di buono avevamo fatto. Poi l’abbiamo gestita anche per l’espulsione di Biraghi, giusta viste le regole di quest’anno, poi non avevamo più molta forza nel finale.

Tra le due squadre la squadra che ha concesso di più è la Fiorentina, che si è resa pericolosa su nostri rinvii dal fondo. Noi siamo stati bravi ad approfittarne, loro hanno avuto più controllo del pallone, sapevamo che avrebbero concesso, merito dei ragazzi. Poi al finale ci siamo arrivati con le idee annebbiate”.

Le condizioni di Berardi? “Domenico ha fatto una buona partita, non ha ricevuto molti palloni per merito anche della Fiorentina che è una squadra aggressiva. Era stanco ma a livello muscolare non aveva problemi. Ce lo teniamo stretto e lo prepariamo per la prossima. Che dimensione ha la Fiorentina? E’ una squadra forte e intensa, poi in casa ha una forza ulteriore, cosa che magari gli anni precedenti non si poteva percepire, con gli stadi chiusi soprattutto. Il 2 pari è merito anche di uno stadio che si fa sentire. Sicuramente è una squadra da posizioni alte”.