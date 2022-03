Dionisi: “Noi al posto della Fiorentina? Quella viola una squadra molto forte e noi…”

Il Sassuolo in classifica è subito dietro la Fiorentina. Buon campionato dei viola fino a questo momento, così come quello dei neroverdi, guidati da Alessio Dionisi.

E proprio il tecnico degli emiliani ha detto sui viola a Fanpage.it: “La Fiorentina ha quattro punti in più, una partita in meno ed è una squadra molto forte. Il nostro obiettivo, onestamente, non è quello di eguagliare o migliorare le stagioni precedenti ma fare il massimo sapendo da dove siamo partiti. Chi ambisce a fare bene guarda chi sta davanti e ci sta appena dietro”.

Questo perché gli è stato chiesto se vede quell’ottavo posto, ora occupato dai viola, come l’obiettivo della sua squadra per il finale di stagione.