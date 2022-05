Diramati i convocati della Polonia: presenti tre giocatori della Fiorentina

Il ct della Polonia Czesław Michniewicz ha diramato la lista dei convocati per le prossime partite della Nazionale che si svolgeranno nel mese di giugno. Tra gli altri, presenti tre calciatori di proprietà della Fiorentina: si tratta di Bartlomiej Dragowski, Krzysztof Piatek e Szymon Zurkowski, quest’ultimo in prestito all’Empoli nella stagione in corso.

Ecco l’elenco completo: