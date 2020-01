DIRETTA VIDEO: La nuova puntata di CasaViola, si parla della questione stadio e del calciomercato della Fiorentina. Ospiti illustri in studio

Nuova puntata di CasaViola, trasmissione interamente dedicata alla Fiorentina, in onda su Toscana TV e in diretta streaming su internet su Fiorentinanews.com. Conduce in studio Lucia Petraroli, alla presenza di ospiti illustri, come Gaia Simonetti, ufficio stampa Lega Pro, Eugenio Ascari, procuratore e intermediario di mercato, Marcello Mancini, giornalista de La Nazione e Giancarlo Carmagnini, ex arbitro di Serie A e B. Si parlerà della questione stadio, con le dichiarazioni di Rocco Commisso, e del calciomercato viola che sta entrando nel vivo.

Potete vedere la trasmissione cliccando qui sotto.