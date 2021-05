DIRETTA VIDEO: Nuova puntata di CasaViola Più, si parla del clamoroso annuncio di Gattuso come nuovo allenatore della Fiorentina. Ospiti d’eccezione in collegamento

Nuova puntata di CasaViola Più, in onda alle ore 21 su Firenzeviola Supersport Più (canale 196 del digitale terrestre) e su Fiorentinanews.com. Conduce in studio Lucia Petraroli alla presenza in collegamento di Daniele Amerini, Tommaso Borghini e Giulio Meozzi. Tanti gli argomenti di cui si parlerà: ovviamente l’annuncio di giornata di Gattuso come nuovo allenatore della Fiorentina per la prossima stagione oltre a tirare le fila sul campionato appena concluso.