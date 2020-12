DIRETTA VIDEO: Nuova puntata di CasaViola Più, si parla del momento di crisi della Fiorentina e della prossima partita con il Genoa. Ospiti d’eccezione in collegamento

Nuova puntata di CasaViola Più, in onda alle ore 21 su Firenzeviola Supersport Più (canale 196 del digitale terrestre) e su Fiorentinanews.com. Ha condotto in studio Lucia Petraroli con la presenza in collegamento di Aldo Firicano, Tommaso Borghini e Michele Fratini. Tanti gli argomenti di cui si parlerà: la sconfitta di Milano, il momento di crisi della squadra e la classifica che piange, la scelta di Prandelli di dare due giorni di riposo alla squadra e il prossimo impegno contro il Genoa.

