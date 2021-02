Nuova puntata di CasaViola Più, in onda alle ore 21 su Firenzeviola Supersport Più (canale 196 del digitale terrestre) e su Fiorentinanews.com. Conduce in studio Lucia Petraroli alla presenza in collegamento di Roberto Vinciguerra, Stefano Ballerini e dell’ex viola Aldo Firicano. Tanti gli argomenti di cui si parlerà: la sconfitta con l’Inter, la questione stadio e la prossima partita contro la Sampdoria.

