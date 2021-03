DIRETTA VIDEO: Nuova puntata di CasaViola Più, si parla della situazione critica della Fiorentina. Ospiti d’eccezione in collegamento

Nuova puntata di CasaViola Più, in onda alle ore 21 su Firenzeviola Supersport Più (canale 196 del digitale terrestre) e su Fiorentinanews.com. Conduce in studio Lucia Petraroli alla presenza in collegamento di Michela Lanza e Sandro Bennucci. Tanti gli argomenti di cui si parlerà: il pareggio col Parma, la classifica pericolosa e la prossima partita con il Benevento.