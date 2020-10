DIRETTA VIDEO: Nuova puntata di CasaViola, si parla della partita col Padova e della prossima contro la Roma. Ospiti d’eccezione in studio e in collegamento

Questa sera alle ore 21.20, andrà in onda su Toscana TV e in diretta internet su Fiorentinanews.com, una nuova puntata di CasaViola, trasmissione interamente dedicata alla Fiorentina. Si parlerà di tanti argomenti come la vittoria contro il Padova, la situazione di Iachini e la prossima partita con la Roma. Presenti in studio Stefano Ballerini e Gabriele Caldieron di FirenzeViolaSupersport, l’attore Bruno Santini e il direttore di “La nuova Toscana” Fabrizio Borghini. Previsto poi un collegamento con l’ex Fiorentina Daniele Amerini. Conduce in studio Lucia Petraroli.

