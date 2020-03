DIRETTA VIDEO: Nuova puntata di CasaViola, si parla della reazione della Fiorentina all’emergenza Coronavirus, dello stadio e del mercato

Nuova puntata di CasaViola, trasmissione interamente dedicata alla Fiorentina, che va in onda in contemporanea su Toscana TV e in streaming su Fiorentinanews.com. Conduce in studio Lucia Petraroli, alla presenza di ospiti d’eccezione come il presidente del consiglio della Regione Toscana, Eugenio Giani (via telefono), e l’intermediario di mercato Michele Fratini. Tanti i temi trattati a cominciare dalle iniziative prese dalla società in questo momento di emergenza per il Paese. Inoltre si parlerà anche della questione stadio e del mercato. Potete vedere il programma direttamente qui sotto.