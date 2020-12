DIRETTA VIDEO: Nuova puntata di CasaViola, si parla delle parole di Rocco Commisso e di calciomercato. Ospiti d’eccezione in studio

Va in onda questa sera una nuova puntata di CasaViola, trasmissione interamente dedicata alla Fiorentina che potrete vedere su Toscana TV e in diretta streaming integrale su Fiorentinanews.com. Conduce in studio Lucia Petraroli con il nostro Marco Li Greci. Tra gli ospiti di stasera gli intermediari di mercato Ivan Reggiani e Michele Fratini, oltre al direttore di Fiorentinanews.com Stefano Del Corona e al giornalista di Radio Bruno Andrea Giannattasio. In collegamento ci saranno anche il giornalista RAI Ciro Venerato e l’ex dirigente viola Vincenzo Guerini. Tra i tanti argomenti da trattare il calciomercato che comincerà il 4 gennaio e la prossima sfida della Fiorentina contro il Bologna. La trasmissione avrà inizio alle ore 21.15.

5 1 vote Article Rating