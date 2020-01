DIRETTA VIDEO: Nuova puntata di CasaViola. Si parla di mercato e del momento della Fiorentina. Ospiti d’eccezione in studio

Nuova puntata di CasaViola, trasmissione interamente dedicata alla Fiorentina. Conduce in studio Lucia Petraroli. Tanti i temi che verranno affrontati nella puntata di stasera: mercato, la vittoria di Napoli, la prossima partita col Genoa. Ospiti in studio: Domenico Guarino di ControRadio, l’intermediario di mercato Mareggiani, il presidente del Giglio Amico Alberto Paniza e Gabriele Caldieron di FirenzeViola Supersport. Inoltre ci sarà in collegamento Muoio, giocatore della Nazionale Trapiantati che ha appena vinto l’Europeo e che ad Agosto giocherà il Mondiale. A partire dalle 21.15 potete vedere il programma su Toscana TV, oppure, in diretta streaming, qui su Fiorentinanews.com.