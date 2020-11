Dirigenza a colloquio con squadra e Iachini: la situazione in casa Fiorentina

Sono ore di riflessione in casa Fiorentina per quanto riguarda la questione Beppe Iachini. Nel corso di questa giornata abbiamo analizzata la situazione da tutti i punti di vista, confermando una fiducia a tempo nei confronti del tecnico. Secondo calciomercato.com, questa mattina c’è stato un confronto diretto la tra squadra e la dirigenza viola, con quest’ultima che poi ha parlato a quattr’occhi anche con Iachini. Nessuna novità per il momento, ma da qui ai prossimi giorni nessuna ipotesi può essere esclusa.

