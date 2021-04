Dirigenza e campo: La Fiorentina punta l’Empoli per rinforzarsi

In attesa di capire quale sarà l’allenatore della prossima stagione, la Fiorentina è già attiva sul mercato. E sta guardando con interesse ad Empoli, per rinforzare il parco giocatori e la dirigenza. Pietro Accardi potrebbe essere l’uomo di campo giusto da affiancare a Daniele Pradè, che in questo modo potrebbe prolungare la sua esperienza in riva all’Arno.

Alla Fiorentina piace Nedim Bajrami, trequartista svizzero di origini albanesi classe ’99 che nel girone di ritorno sta trascinando l’Empoli a suon di gol e assist. In caso di promozione in Serie A, la società di Corsi vorrebbe trattenerlo per un’altra stagione. Non c’è solo lui nel mirino della Viola, secondo quanto riportato sulle pagine de La Nazione: piacciono anche due giovani come Samuele Ricci e Fabiano Parisi.