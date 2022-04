Diritti tv: Fiorentina all’ottavo posto della classifica dei ricavi. Ecco quanto potrebbe incassare il club di Commisso

La stagione 2021-22 è ormai a gli sgoccioli e iniziano a circolare le prime stime su quanto effettivamente incasseranno i club di Serie A dai diritti tv. Secondo il regolamento, i 940 milioni di euro – cui andrebbero tolte alcune decine di milioni tra paracadute, destinato alle tre società che retrocederanno in cadetteria, e versamenti alle leghe inferiori – si divideranno in una parte fissa equamente distribuita fra tutte e 20 le società del massimo campionato italiano ed una derivante dal piazzamento in classifica e dagli ascolti delle partite in tv.

Come riporta Calcio e Finanza’, l’Inter in testa con 72,6 milioni, seguita da Milan, Juve, Napoli, Roma, Lazio ed Atalanta. La Fiorentina si posiziona invece all’ottavo posto, con 44,7 milioni di euro.Di seguito la classifica completa.

Inter 72,5

Milan 70,6

Juventus 66,6

Napoli 59,1

Roma 57,5

Lazio 52,9

Atalanta 45,6

Fiorentina 44,7

Bologna 38,5

Torino 38,2

Sampdoria 36,9

Sassuolo 36,0

Verona 35,3

Udinese 34,6

Genoa 33,5

Cagliari 31,8

Empoli 29,8

Spezia 28,5

Venezia 26,9

Salernitana 26,9

TOTALE 866,3