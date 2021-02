Diritti Tv Serie A 2021/24: ancora nessuna decisione. Solo 11 voti a favore di DAZN, 9 astenuti

Continua il braccio di ferro tra i vari club per assegnare i diritti Tv per il prossimo triennio. Non è stato raggiunto l’accordo tra i 20 club di Serie A per l’assegnazione dei diritti tv in Italia per il triennio 2021/24. Servivano 14 voti per la fumata bianca e, invece, solo 11 club hanno votato a favore dell’offerta di DAZN: si tratta di Fiorentina, Inter, Milan, Juventus, Atalanta, Lazio, Napoli, Hellas Verona, Udinese, Cagliari e Parma. Gli altri 9 club si sono astenuti.