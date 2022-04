Diritti TV, Sky potrebbe riprendere la Serie A insieme a DAZN. Ma attenzione ad Amazon…

Dove vedremo la Fiorentina in tv l’anno prossimo? Una domanda che tutti i tifosi prima o poi si faranno. In tal senso, le parti in causa stanno già lavorando per organizzare la distribuzione dei diritti televisivi in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Milano Finanza, in cambio di un importante sconto TIM rinuncerebbe all’esclusiva sulla Serie A, permettendo a DAZN di trovare accordi con altri operatori.

Su tutti Sky, che potrebbe tornare ad avere tutte le dieci partite della giornata di Serie A in co-esclusiva con DAZN. L’emittente satellitare non sembra però disposta a grandi esborsi, e di conseguenza non c’è da escludere l’inserimento di altri soggetti come ad esempio Amazon.