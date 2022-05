Disastro calcistico: Ora, solo un “miracolo” può salvare le speranze europee

Nel giorno del possibile ritorno in Europa è arrivata una sconfitta delle peggiori dell’intera stagione, un disastro calcistico per Vincenzo Italiano e la sua squadra. La Sampdoria era tranquilla, senza l’assillo del risultato dopo la salvezza già ottenuta matematicamente e, con la complicità della Fiorentina, ha tramutato la propria serenità in un’autentica festa.

Ora l’ultimo riscatto è ancora possibile. C’è la Juventus all’ultima giornata e un’impresa contro i bianconeri potrebbe cancellare la sconfitta di Marassi. Richiesto un miracolo: dopo aver visto la partita di ieri di speranze ce ne sono poche. Però dicevamo lo stesso anche prima della Roma e poi…