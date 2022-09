Disastro viola: gli infortuni sono un piccolo alibi, per una squadra involuta sotto tanti punti di vista

Su La Gazzetta dello Sport il commento della partita della Fiorentina in terra turca contro l’Istanbul Basaksehir. In una parola disastro, perché la squadra avversaria di certo non rappresentava un ostacolo insormontabile per la viola. I tanti infortuni solo un piccolo alibi di una squadra che si è involuta a livello di gioco, senza lucidità e senza gol. Un primo tempo noioso e monotono si chiude addirittura 40 secondi in anticipo, con le due squadre che non riescono a a sfondare né a trovare una linea di gioco pulita.

Il copione cambia nel secondo tempo, quando la Fiorentina decide di farsi del male de sola, con i singoli e non. Dopo il primo gol arrivato, nessuna reazione. Poi il disastro firmato Gollini (in collaborazione con Venuti). Dentro ci mettiamo anche l’espulsione di Ikoné, alle prese con l’ennesima serataccia, e il gioco è fatto. 3-0 e giù il sipario. La fine di un bruttissimo film viola.