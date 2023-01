Distefano incanta Aquilani e richiama l’attenzione di Italiano: il gol contro l’Ascoli è solo l’ultima perla di una grande stagione. VIDEO

L’attaccante della Fiorentina Filippo Distefano è una delle stelle della Primavera viola. Ieri la squadra di Aquilani è approdata ai quarti di finale della Coppa Italia, grazie al successo contro l’Ascoli per 4-1 (d.t.s.). La perla della partita è indubbiamente la rete del momentaneo 2-1, realizzata proprio da Distefano, che prende palla all’altezza della bandierina e attraversa tutta la linea di fondo per poi depositare la sfera in porta.

E questo è soltanto l’ultimo gioiello di un’ottima stagione. In 12 partite del Campionato Primavera, il classe 2003 ha realizzato 4 gol e 3 assist, partecipando al 35% delle reti messe a segno dalla Fiorentina targata Aquilani. In particolare, nella vittoria per 0-3 a Bologna dello scorso ottobre, si è concesso un pomeriggio da star con una splendida doppietta (uno dei due gol è un’altra marcatura di pregevolissima fattura).

Anche per quanto riguarda Italiano, il nome di Distefano non è del tutto nuovo, anzi. Il numero 11 della Primavera viola è riuscito a esordire in Serie A, nel 2021 contro la Sampdoria, e in Conference League contro l’RFS a novembre. Oltre a queste manciate di minuti, al momento, niente di più, ma il rendimento del 19enne è in ascesa verticale, alla ricerca della giusta continuità per poter emergere definitivamente. Intanto, vista la convocazione in prima squadra per l’impegno in Coppa Italia contro i blucerchiati, chissà che Italiano non lo prenda in considerazione.

Di seguito, il video della rete realizzata da Distefano contro l’Ascoli (da 0:45 in poi):