Distefano promosso a quarto esterno: ma Italiano lo considera davvero una risorsa?

Come anticipato da Fiorentinanews.com, anche per questo turno di campionato Filippo Distefano farà parte della truppa di Italiano. Si tratta della seconda convocazione di fila, dopo quella in Conference che gli ha permesso anche di esordire in Europa per une mezz’oretta nel finale della partita di Riga. D’altronde la squadra viola ha bisogno come il pane di esterni offensivi, avendo i suoi due titolari ai box ormai da tempo immemore. In questi tre mesi di stagione si è ribaltato un po’ tutto nelle gerarchie, con la scalata di Kouame, la sparizione di Sottil e Gonzalez e ora la promozione a quarto esterno del classe 2003, unico della Primavera a trovare minuti in campionato nel biennio di Italiano (proprio contro la Samp, la scorsa stagione). Resta da capire se per il tecnico, Distefano possa rappresentare davvero una risorsa, da gettare nella mischia anche in una gara più complessa.