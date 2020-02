“Dividiamo i costi accessori?”. L’idea di Commisso che non trova risposte favorevoli a Palazzo Vecchio

Che cosa accadrà coi terreni Mercafir? Intanto il bando di vendita è ancora aperto e la scadenza sarà ad aprile. La Fiorentina deve ancora decidere se partecipare o meno, ma sembra maggiormente orientata verso il no. L’idea del presidente viola, Rocco Commisso, di dividere i costi accessori con il Comune per l’area Mercafir non trova risposte a Palazzo Vecchio.

Da piazza della Signoria non arrivano commenti, come sempre da quando è stato aperto il bando, per non falsare la gara. Ma una cosa è certa, si legge su La Repubblica, come accaduto quando si parlò di offerta condizionata, con un bando aperto non è possibile cambiare le carte in tavola.

E se l’asta andasse deserta? In quel caso, con tutta probabilità, verrà rifatto un nuovo bando, con uno sconto sulla base d’asta al massimo del 10%. Ma qualora dovesse saltare tutto, da Palazzo Vecchio verranno studiate nuove ipotesi per l’utilizzo dell’area sud della Mercafir, tra cui ci potrebbe essere anche quella di edilizia per le giovani coppie.