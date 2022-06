Dodo apre alla Fiorentina: Adesso tocca agli uomini mercato viola

Italiano e il mercato viola. Ricominciare daccapo non lo “spaventa”, mentre adattarsi e adattare non incontrerebbe i suoi favori. Ecco perché Dodo è il nome su cui si sono posate le attenzioni della Fiorentina, dopo aver fatto altrettanto con Molina e Bellanova salvo poi rinunciarvi o quasi per l’inserimento di concorrenti dentro una trattativa di per sé complicata economicamente.

Idem con Celik (destinato alla Roma) e adesso magari di “riserva” c’è Bellerin che rientra all’Arsenal dal Betis Siviglia, ma la questione-Torreira non facilita i rapporti con i “Gunners”. Insomma, Dodo dello Shakhtar è il profilo giusto: il brasiliano ha aperto alla Fiorentina anche sotto l’aspetto dell’ingaggio, ma serve la collaborazione degli ucraini per scendere (abbastanza) sotto i quindici milioni della richiesta iniziale. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.