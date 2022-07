Dodô arriva alla Fiorentina: Acquisto a titolo definitivo. Lungo contratto per il brasiliano

Arrivano diverse conferme sul fatto che il terzino destro brasiliano, Dodô, sarà un giocatore della Fiorentina.

Il TGR riporta che il giocatore arriva a titolo definitivo e firmerà un contratto quinquennale con il club viola. L’annuncio verrà dato nei prossimi giorni.

Una trattativa lunga, quella portata avanti dal club viola con lo Shakhtar Donetsk, società ucraina che detiene la proprietà del cartellino del giocatore.

Per quanto riguarda le cifre, si apprende che i gigliati dovranno versare 14 milioni di euro come parte fissa e in più fino a 4 milioni di euro di bonus.