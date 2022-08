Dodô, che botta! Duncan salta la trasferta spagnola

Due giocatori della Fiorentina non sono usciti bene dall’amichevole giocata dalla squadra contro il Qatar.

Il primo è il terzino destro Dodô che ha preso una gran botta sulla caviglia, lanciando subito un urlo molto forte. Ci sono stati dei momenti di apprensione sulla panchina viola, ma per fortuna l’esterno brasiliano ha fatto subito capire che non si trattava di niente di grave. Al suo posto è entrato subito dopo l’accaduto Venuti.

Un problema muscolare invece ha costretto Duncan ad uscire sul finire del primo tempo. Il centrocampista non parteciperà alla trasferta viola in Spagna contro il Betis Siviglia e rientrerà a Firenze, dove svolgerà un programma che dovrebbe consentirgli di essere disponibile per la prima di campionato contro la Cremonese.