Dodô delusione, ma la Fiorentina pensa ancora di essersi messa in casa un elemento importante per presente e futuro

La stagione del terzino destro della Fiorentina, Dodô, è stata una vera e propria corsa ad ostacoli che ha generato un rendimento deludente e al di sotto delle aspettative del calciatore in campo.

Il suo acquisto è stato l’investimento più pesante del mercato estivo ed è arrivato a Firenze dopo essere stato accostato, almeno prima dello scoppio della guerra in Ucraina, ai più grandi club europei.

La Fiorentina, si legge su La Nazione, pensa ancora di essersi messa in casa un elemento importante per presente e futuro. Naturali i tempi di ambientamento e quelli (doverosi) per fargli ritrovare il ritmo giusto dopo il lungo stop, ma nel girone di ritorno serve molto di più.